القاهرة - أ ش أ

قال خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو أنه فور وقوع الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ، تم اعلان حالة الاستنفار داخل قطاع الأخبار وتشكيل غرفة عمليات بمكتب ابراهيم العراقي القائم بأعمال رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ضمت رؤساء القطاعات والقنوات الاقليمية لمتابعة الأحداث.

وأضاف مهنى – في تصريح اليوم الأحد – أنه تم أيضا عقب وقوع التفجيرين الإرهابيين تشكيل غرفة عمليات بقطاع الأخبار ضمت القناة الأولى والنيل للأخبار والخدمات الإخبارية لمتابعة تطورات الحادثين واذاعتها أولا بأول.

وتابع أنه تم التعامل مع الحادثين فور حدوثها مباشرة من خلال مراسلين (قناة الدلتا) ، وتوفير كاميرات للبث المباشر (تي في يو) على الانترنت ، فضلا عن متابعة مراسلين قطاع الأخبار للأحداث من خلال الإستديو المفتوح ، بالإضافة إلى فتح الاتصالات الهاتفية مع المسئولين في وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة حالة الضحايا والمستشفيات التي استقبلتهم.

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أعرب ` في بيان ` عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادثين الارهابيين ، متمنياk الشفاء العاجل للمصابين ، وأكد أن الإرهاب لن ينال من وحدة صف المصريين وستظل روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة وأن الدولة المصرية سوف تنتصر على هذا الارهاب.