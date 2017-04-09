القاهرة -أ ش أ

تقدم السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن بالتعازي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة مار مرقس بالإسكندرية اليوم الأحد وراح ضحيتهما العديد من المدنيين الأبرياء, مشددا على أن “المملكة المتحدة ستبقى حليفا قويا لمصر ضد الإرهابيين, وسوف تواصل تعميق العمل المشترك على حماية المواطنين وملاحقة الإرهابيين وكشف الأكاذيب المتطرفة التي يتغذون عليها”.

وأدان كاسن – في بيان رسمي اليوم – عمليات القتل ومحاولة نشر الخوف والكراهية والانقسام, مؤكدا أن الناس في جميع أنحاء بريطانيا يتابعون بحزن وتعاطف عميق الأحداث اليوم في طنطا والإسكندرية.

وقال: “بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الجريمة الإرهابية الأخيرة في لندن, نحن نعلم حجم الألم عند رؤية الأرواح المفقودة والأسر المكسورة, ونحن نحتقر هذا القتل الذي لا معنى له, ومثلما حدث من قبل, نحن نعلم أن المصريين سيظهرون قوة ووحدة عند مواجهة هذا الإرهاب”.

وأضاف كاسن: “لقد تمكن الإرهابيون من قتل الناس اليوم وهم يصلون أو وهم يحمون المصلين, لكنهم أظهروا جهلهم للدين الحقيقي والتاريخ, وقللوا من شأن تصميم المصريين ووحدتهم والتزام المجتمع الدولي بالوقوف مع مصر حتى تهزم جدول الأعمال المتطرفة”.