نشرة المساء من اخبار مصر
اعداد/امانى عبد المنعم
اهم الاخبار
مصرع 17 واصابة 48 نتيجة إنفجار الكنيسه المرقسيه بالاسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد مصابي حادث الكنيسة الإرهابي
الإفتاء: شهيد الشرطة برهان على تكاتف المصريين ضد الارهاب
بالفيديو ..القوات المسلحة تنتشر بجميع المحافظات لتأمين المنشآت
محافظ الدقهلية يعزى مطران المنصورة فى ضحايا الكنائس
بالصور..مكرم تزور مصابى التفجير الارهابى بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية
غدا..وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام اللجنة العامة للبرلمان
الدولة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء طنطا والإسكندرية
الرئيس يقرر الدفع بعناصر التأمين الخاصة بالقوات المسلحة
إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس بمحافظات الجمهورية
رئيس الوزراء يقدم التعازى للأنبا بولا أسقف طنطا
إدانات عربية لحادث كنيسة طنطا الإرهابي
نقل مدير أمن الغربية في أعقاب تفجير كنيسة طنطا
جامعتا القاهرة وحلوان تدينان التفجيرين الإرهابيين بطنطا والاسكندرية
الوزراء يدينون حادثي تفجير الاسكندرية وطنطا
ارتفاع عدد وفيات تفجير كنيسة طنطا إلى 29 وإصابة 71
مكرم تتوجه الي الاسكندرية.. وتؤكد “بوحدتنا سنواجه الارهاب”
البابا تواضروس يؤكد أن الاعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب
“الداخلية” تنفي وقوع تفجيرات أخري بالكنائس بعدة محافظات
بالصور..وزير الداخلية يعقد اجتماعا بالقيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية
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