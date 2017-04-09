نيويورك -أ ش أ

أكدت نيكى هالى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن إزاحة الرئيس السورى بشار الاسد عن السلطة بات أمرا محتوما لا مفر منه .

وأضافت هيلى – فى مقابلة حصرية أجرتها اليوم مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية – أن “إبعاد الأسد عن الحكم يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة”, وهو ما يمثل – فى رأى المراقبين – تحولا واضحا عن موقفها السابق قبل الهجوم الكيماوى على بلدة خان شيخون السورية, والذى أعلنت فيه أن ازاحة الاسد لا تمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت هيلى – في المقابلة – أن إزاحة الأسد عن السلطة لا تمثل – مع ذلك – الأولوية الوحيدة, فهناك أولويات أخرى للولايات المتحدة تتمثل الأولى فى إنزال الهزيمة بداعش والثانية فى إعادة السلام إلى سوريا والذى لن يتحقق مع وجود بشار الأسد والثالثة التحرك على طريق الحل السياسى للازمة الراهنة فى سوريا.