طوكيو -أ ش أ

أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, بتقديره الشديد لالتزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن في العالم, بعد توجيه ضربات عسكرية ضد النظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي ضد المدنيين.

وقال آبي لترامب – خلال ثاني مكالمة هاتفية تجري بينهما, وفق ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية – أنه يوافق أيضا على أهمية التعاون الوثيق حول كوريا الشمالية المستمرة في تطوير برنامجها النووي وصواريخها البالستية.

وصرح آبي للصحفيين – بعد المكالمة التي أجراها الجانب الأمريكي بعد زيارة الرئيس الصيني شي جينبنج لواشنطن – “أنا أقدر جدا التزام الرئيس ترامب الشديد بالحفاظ على النظام العالمي والسلام والأمن لحلفائه والعالم”, مشيرا إلى أن اليابان تراقب عن كثب ردود أفعال الصين تجاه أزمات كوريا الشمالية .

وخلال المكالمة التي استمرت 45 دقيقة, تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأزمة السورية وكوريا الشمالية, حيث أكد رئيس الوزراء الياباني لترامب على دعم طوكيو لإصرار واشنطن على الوفاء بمسؤوليتها , للحد من انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية في العالم.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني كويتشي هاجيودا, “رد ترامب على آبي خلال المكالمة, بأن الضربة الأمريكية للنظام السوري كانت مقصودة للتأكد من أن الأسلحة الكيماوية لن يتم استخدامها أبدا مرة أخرى, بعد الضحايا المدنيين السوريين”.

لكن هاجيودا – الذي استمع إلى المكالمة – قال إن ترامب لم يذكر أساسا الاستنتاج بأن الهجوم الكيماوي القاتل نفذه النظام السوري فعلا كما يدعى.

وأشار هاجيودا إلى أن ترامب أبلغ آبي بملخص اجتماعه مع الرئيس الصيني, مضيفا أنه بعد اجتماع ترامب وجينبنج, ناقش الجانبان الياباني والأمريكي كيف ينبغي أن تتعامل اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين مع كوريا الشمالية, من خلال العمل مع بعضهم البعض.

تأتي المكالمة بين الزعيمين الياباني والأمريكي, بينما تتجه اليوم الأحد حاملة طائرات أمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية, وسط علامات على أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق اختبارها النووي السادس.