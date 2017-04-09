الكويت -أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الأحد مع قائد قيادة القوات البحرية الأمريكية الوسطى والقوات البحرية المختلطة والأسطول الأمريكي الخامس الفريق بحري كافن دونجن الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

واوضحت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللقاء تناول بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.

وأعرب الشيخ خالد الجراح خلال استقباله الفريق دونجن عن ارتياحه لتقدم هذا التعاون على نحو مستمر ومتصاعد مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ومن جانبه .. أشاد الفريق دونجن بالتعاون الأمني بين بلاده والكويت وبعمق العلاقات الوطيدة وتبادل الخبرات فيما بينهما.