القاهرة - اخبارمصر

قام الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم بزيارة طارئة للكنائس بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء في الضحايا شهداء كنيستي طنطا والاسكندرية التي تعرضتا لانفجار إرهابي غاشم خسيس … حيث قدم المحافظ واجب العزاء لنيافة الانبا /داود مطران المنصورة وتوابعها بمقر مطرانية الاقباط بالمنصورة بالسكة الجديدة

كما شملت الزيارة كنيسة مارجرجس بتوريل والكنيسة بشارع بور سعيد حيث رافق المحافظ قيادات الاوقاف والازهر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وقد اكد المحافظ في زيارته ان هذا الحادث الإرهابي الاثيم يستهدف عرقلة الخطوات الصحيحة التي نجحت فيها الدولة من اجل الاستقرار وتحقيق الامن والامان والسير نحو التنمية مشيراً أن مثل هذه المحاولات اليائسة لا يمكن ان تؤثر مطلقا او توقف مسيرة مصرنا الغالية نحو الازدهار والاستقرار

واضاف ان اجهزة الدولة الامنية برجالها الاوفياء قادرين بفضل الله على حماية مقدرات الوطن مضيفا ” بان الامن مافهوش فصال” معربا بان تهديد امن مواطن واحد هو تهديد لأمن الوطن بأكمله وقال المحافظ مصر اهم واحنا كأشخاص راحلون ولدينا الابناء والاحفاد علينا ان نحافظ على الوطن من اجلهم ولو بالتضحية بكل غالى ونفيس لأجلهم وبكل ما اؤتينا من قوة

واشار المحافظ ان الحادث مؤثر بالنسبة لي جدا وله خصوصية فما زلت اتابع تليفونات اصدقائي هنا وهناك .. وقال المحافظ ان مرتكب هذا الحادث الخسيس يريد ان يعكر صفونا لأنه جبان

واوضح ان مصر مستهدفة منذ فجر التاريخ .. وقال علينا ان نتماسك لأنه اذا انهار الشعب اصبح كل شيء مباح واضاف أننى على يقين بصلابة شعب مصر في كل الظروف والازمات ومصر لن تنكسر رغم محاولات الاعداء في الداخل والخارج

وقال المحافظ نحن نعزى انفسنا جميعا وندعو الله رحمة وفضلا لهؤلاء الشهداء .. وأكد أن مصر لن تركع ابدا ولن تستسلم و لن نعطى الفرصة للإرهاب الغاشم ان يزعزع اركان الوطن

واشار المحافظ الى ان هناك اليوم اجتماعا امنيا لمراجعه كافه أوجه التامين بالكنائس على مستوى المحافظة خاصة قبل وبعد الصلوات لتعزيز وتشديد الحراسة عليها حفظا على شركاء الوطن.