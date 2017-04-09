إسلام آباد -أ ش أ

أعلن مسؤول أمني باكستاني ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين محتجين وقوات هندية إلى 7 أشخاص, وذلك في الجزء الذي تسيطر عليه نيودلهي بإقليم كشمير المتنازع عليه مع إسلام آباد.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية اليوم الأحد عن المسؤول الباكستاني تأكيده إصابة ما يقرب من 100 متظاهر بجروح.

كان مسؤول هندي قد قال – في وقت سابق اليوم – إن المحتجين حاولوا تحطيم آلات تصويت إلكتروني لانتخابات محلية في عشرات الأماكن بسرينجار وبودجام وجاندربل, واشتبكوا مع الشرطة.

وتجرى الانتخابات الفرعية في سرينجار لشغل مقعد شاغر في “مجلس الشعب الهندي”, وانتخابات فرعية ثانية في منطقة أنانتناج في الولاية في 12 أبريل الجاري لشغل مقعد آخر, وستعلن نتائج التصويت في 15 أبريل الجاري.