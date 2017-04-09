اخبار مصر - وكالات

حقق رجل قوي رقماً قياسياً في رفع الأثقال ودخل بذلك سجل جينيس للأرقام القياسية بعدما تمكن من رفع طائرة حوامة ضخمة على كتفيه.

قام فرانز مولنير بتحدٍ جديد بهدف دخول سجل غينيس للأرقام القياسية، حيث تمكن من رفع طائرة حوامة على كتفيه محطماً بذلك الرقم القياسي في حمل أثقل وزن على الكتفين.

وأظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تحط على منصة معدنية كان مولنير يقف تحتها، قبل أن يحملها على كتفيه لبرهة من الوقت.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو، لقي رواجاً كبيراً على الشبكة العنكبوتية، وحصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى 113000 مشاهدة بعد ساعات من نشر الفيديو، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.