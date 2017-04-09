اخبار مصر- شيرين حسين

قامت السفيرة نبيلة مكرم بزيارة لمصابي التفجير الارهابي بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية ، وخلال الزيارة وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفع المستشفى الجامعى بالإسكندرية حالة التأهب القصوى، للتعامل مع آثار الحادث الإرهابى الذى شهدته الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ظهر اليوم الأحد.

وقد استقبل المستشفى الجامعى بالإسكندرية حتى الآن 31 مصاباً من إجمالى مصابى الحادث الإرهابى الآثم معظمهم فى حالات حرجة.

واكدت مكرم ان هناك اهتمام من كافة اجهزة الدولة لرعاية المصابين ، مطالبة المصريين بالتوحد والصلاة لارواح ضحايا التفجيرات الاثمة لكنيستي طنطا والاسكندرية،مشيرة الي ان دماء المصريين واحدة، واليوم فقدنا مواطنون يصلون داخل الكنيسة ومواطنون يؤمنون واخرين كانوا في محيط اماكن التفجيرات ،مشددة ان الارهاب اعمي لا يعرف دين ولا وطن ،وسنواجهه بتكاتفنا ،فالصعاب هي من تكشف معدن المصري الاصيل.

وخلال زيارة المصابين تواصل وزير التعليم العالى مع رئيس جامعة الإسكندرية بشأن استعدادات المستشفى على كل المستويات، وأفاد رئيس الجامعة بجاهزية مستشفيات الجامعة لاستقبال حالات الاصابات المختلفة والتعامل الفورى معها.

كما أكد الوزير على تلبية أى احتياجات عاجلة للمستشفيات الجامعية من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة لهذا الغرض.

وكانت مستشفيات القوات المسلحة قد اعلنت فتح ابوابها لجميع المصابين في العمليات الارهابية بطنطا والاسكندرية.

كما قام وزير الصحة بزيارة المصابين بمستشفيات طنطا لمتابعة تلقيهم العلاج المناسب وامر بنقل ١٣مصابا لمعهد ناصر بالقاهرة.