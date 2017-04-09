أخبار مصر - ياسمين سنبل

صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ان حملة البورصة لجمع تبرعات لصالح الأيتام في مصر، نجحت هذا العام في جمع 10 أمثال ما تم جمعه العام الماضي.

وأوضح عمران – في تصريحات على هامش احتفالية “يوم اليتيم” اليوم الأحد – ان البورصة جمعت تبرعات ناهزت الـ1.5 مليون جنية، لصالح الأيتام مقابل نحو 150 ألف جنيه العام الماضي.

وذكر عمران أن ادارة البورصة توجت جهودها في نشر ثقافة العمل المجتمعي بتأسيس مؤسسة للتنمية المستدامة حيث دعمتها بقيمة ٥ مليون جنية.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء المؤسسة يترأسه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، فيما يضم مجلس الأمناء عدد من الشخصيات العامة منها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والبرلماني طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، والاعلامي أحمد المسلماني والقانونية منى ذو الفقار بالاضافة للدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونائبه الدكتور وجيه أمين.