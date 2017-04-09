عواصم المحافظات - أ ش أ

كثفت مديريات الأمن بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الأحد من إجراءاتها الأمنية وتواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات التي تشهد احتفالات أحد السعف وذلك في أعقاب حادثي تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية بمحافظة الأسكندرية .

ففي سوهاج قال مدير الأمن اللواء مصطفى مقبل إن مديرية الأمن شددت من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس والمطرانيات والأديرة بمختلف أنحاء المحافظة فى أعقاب حادثي التفجير الإرهابى بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية وتم إعداد كمائن ونقاط تفتيش بنطاق الكنائس والأديرة وبدايات الشوارع المؤدية لها وكلف مشرف غرفة العمليات بإدارة شرطة النجدة بمتابعة وانتظام جميع الخدمات ومتابعتها والإخطار الفوري عن الحالة أولا بأول وتلقى البلاغات أول بأول وتعيين الخدمات اللازمة من شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات ومنع وقوف الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين وفى المناطق التى تقع بها الكنائس والمطرانيات بدائرة المحافظة.

وفي السويس وجه مدير الأمن اللواء مصطفى شحاتة بتكثيف تواجد قوات الشرطة في محيط الكنائس بالمحافظة والطرق المؤدية إليها من أجل تأمينها بمناسبة الاحتفال بـ”أحد السعف” وسط تواجد أمني لخبراء المفرقعات لتأمين الطرق والقيادات الأمنية أمام الكنائس من أجل التأمين والتأكد من يقظة قوات الشرطة موضحا بتنفيذ المديرية خطة أمنية متكاملة لتأمين الكنائس على مستوى المحافظة.

وفي شمال سيناء شهدت الكنائس والمقرات الكنسية فى شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة حيث قامت قوات الشرطة بزيادة الخدمات الأمنية والحراسات فى محيط مطرانية ضاحية السلام بمدينة العريش وكنيسة مار جرجس بوسط المدينة ومقر الاستراحات الكنسية فى حى المساعيد بالعريش وغيرها من المقرات الخاصة بالأقباط وتم إغلاق الطرق المؤدية إليها جزئيا ومنع وقوف السيارات فى محيط هذه المقرات أو بالقرب منها فيما تقوم القوات بصفة مستمرة بتمشيط محيط المقرات تحسبا لأية طوارئ .

وفي البحيرة تفقد مدير الأمن اللواء علاء الدين شوقي الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور لمتابعة الحالة الأمنية والاستعدادات التى تجرى لتأمين الكنائس والأديرة وأكد عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية وعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها مشددا على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس .