طهران-أ ش أ

أعلن رجل الدين الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة, والمقررة في مايو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن رئيسي إشارته – في بيان له اليوم – إلي أنه استجابة لشرائح اجتماعية كثيرة, منهم علماء الدين والنخبة والشبان المخلصين, وأنه من منطلق الشعور بالمسؤولية الدينية والوطنية والثورية, فإنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف “أنه خلال العقود الثلاثة السابقة لم يعتزم شغل أي منصب عام, إلا أنه ودون أية ميول للقوى السياسية التقليدية بل عبر التأكيد على تطبيق القوانين والأخلاق, فإنه يدخل هذا التنافس الانتخابي”.