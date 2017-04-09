توالى ردود الأفعال إزاء التفجير الإرهابى الذى استهداف كنيسة مار جرجس بطنطا 2017/04/09 - 17:15 توالى ردود الأفعال إزاء التفجير الإرهابى الذى استهداف كنيسة مار جرجس بطنطا2017-04-09T17:15:28+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة إجتماع اللجنة الفنية لتنقية البطاقات برئاسة إسماعيل و حضور ممثلى الوزارات و الجهات المعنية 8-4-2017 وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة فى سوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه 8-4-2017 وزير الصحة يتفقد عدداً من المراكز العلاجية بمحافظة بور سعيد 8-4-2017 وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية بتكلفة 21 مليون جنيه 8-4-2017 تقرير عن الملتقى الإعلامى العربى للشباب 8-4-2017 الرئيس السيسي يعقد إجتماعاً مع رئيس الوزراء و عدداً من الوزراء و المسئولين 8-4-2017
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