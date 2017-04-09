المانيا - د ب ا

فقدت شابة تبلغ من العمر 21 عام السيطرة على مقود السيارة لأسباب غير معروفة وحادت عن الطريق لمسافة 250 متراً حتى اصطدمت بجدار المنزل واقتحمت غرفة النوم لتستقر سيارتها على السرير مخلفة خسائر مادية تقدر بعشرات الآلاف اليورو.

ولحسن حظ أصحاب المنزل، الذين كانوا متواجدين في البيت أثناء الحادث، أنهم لم يكونوا قد ذهبوا إلى الفراش بعد، وكانوا جالسين في غرفة المعيشة حينما وقع الحادث الذي أصابهم بالذعر. واضطر رجال الإنقاذ لاستخدام معدات لإستخراج الشابة من السيارة ونقلها إلى المستشفى، وتقدر الشرطة الخسائر العينية الناجمة عن الحادث بنحو 50 ألف يورو.