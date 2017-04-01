القاهرة -اخبار مصر

لقى مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي( القاهرة – سوهاج) بمنطقه تونة الجبل، التابعة لمركز ملوي بالمنيا.

وأمر اللواء محمد بسيونى، حكمدار المنيا، بالمنطقة الجنوبية بنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام، وأمر محمود شمس الدين وكيل أول النيابه بإشراف أحمد حلاوة رئيس النيابة بالتصريح بدفن الجثة ونقل المصابين لإسعافهم وانتداب لجنة فنية لتحديد سبب الحادث.

كان اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير مباحث المنيا، بمصرع (كمال شكري لوقا -61 سنة) من قرية بلوط التابعة لمركز القوصية بأسيوط وإصابة نجلته مريم كمال 25 سنة طبيبة، وباسم سمير إسحاق 26 سنة، وفرج سمير إسحاق 29 سنة، والطفلة نرمين باسم سمير 5 سنين، والطفل كيرلس فرج سمير 4 سنوات، بإصابات بالغة إثر انقلاب سيارتهم الملاك بقيادة المتوفى أثناء سيرها بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية تونة الجبل أثناء قدومهم من القاهره إلى أسيوط.

وكشفت معاينة العميد عصام جمال، مأمور مركز ملوى، أن سبب الحادث هو انفجار فى إطار السيارة الأمامي، مما أدى إلى انقلابها.