طنطا - أ ش أ

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة إن حالات الوفاة نتيجة انفجار كنيسة مارجرجس في طنطا ارتفعت لتصل إلى 29 حالة, و71 مصابا حتى الآن, كما أنه تم نقل 12 حالة إلى مستشفيات بالقاهرة لسرعة تقديم العلاج لهم..مشيرا إلى توافر احتياطي أكياس الدم لنقلها عند الحاجة في جميع مستشفيات المحافظة.

كما قام الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعى بمعاينة موقع حادث كنيسة مارجرجس بطنطا ومناظرة الجثث بمستشفيي الطوارىء الجامعى والمنشاوي العام .