أخبار مصر- شيرين حسين

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعمال الدورة ‏‏(44) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 16 إبريل المقبل، تحت رعاية ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلي أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال ‏وعمال” من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال ‏التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎.‎

من جهتها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن إطلاق الإصدارة الالكترونية الأولى للشبكة العربية ‏لمعلومات أسواق العمل، كونها ستوفر قاعدة بيانات لفرص العمل والمؤهلات المطلوبة بهدف ‏إتاحة الفرص أمام العمال والباحثين عن عمل للحصول على الوظائف التي تتناسب مع كفاءاتهم‎.‎

مضيفة أنه يسهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم بما يتوافق مع احتجاجات سوف العمل، كما تفتح ‏لهم مجال التعليم والتدريب عن بعد في الاختصاصات والمؤهلات الأكثر طلبا على الشبكة‎.‎

يأتي المؤتمر للإعلان عن ترتيبات المؤتمر وعرض جدول أعماله ولجانه المتنوعة وتفاصيل ‏الجلسات، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية‎.‎