بالصور”مكرم” تؤكد أهمية الإصدار الالكتروني للشبكة العربية لأسواق العمل
أخبار مصر- شيرين حسين
شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعمال الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 16 إبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلي أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن إطلاق الإصدارة الالكترونية الأولى للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، كونها ستوفر قاعدة بيانات لفرص العمل والمؤهلات المطلوبة بهدف إتاحة الفرص أمام العمال والباحثين عن عمل للحصول على الوظائف التي تتناسب مع كفاءاتهم.
مضيفة أنه يسهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم بما يتوافق مع احتجاجات سوف العمل، كما تفتح لهم مجال التعليم والتدريب عن بعد في الاختصاصات والمؤهلات الأكثر طلبا على الشبكة.
يأتي المؤتمر للإعلان عن ترتيبات المؤتمر وعرض جدول أعماله ولجانه المتنوعة وتفاصيل الجلسات، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.
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