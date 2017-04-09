القاهرة - أخبار مصر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان هذه الاعمال الاثمة لن تنال من وحدة هذا الشعب وتماسكه، فالمصريين في خندق واحد في مواجهة هذا الارهاب الاسود حتى القضاء عليه.

جاء تلك التصريحات – خلال اتصال هاتفي بين البابا تواضروس ورئيس المجلس الوزراء – الذي بدوره قدم التعازي للبابا تواضروس في ضحايا حادثي كنيسة مارجرجس بالغربية، والمرقسية بالاسكندرية، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.