أخبار مصر - إيمان صلاح الدين

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في احتفالية البورصة المصرية بيوم اليتيم.

أعربت الوزيرة الاستثمار عن سعادتها بالمشاركة فى الإحتفالية، ودعم الأطفال الأيتام، مشيدة بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والبورصة المصرية.

وطالبت نصر باستمرار الدعم، مؤكدة على أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.

حضر الاحتفال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد من الأطفال الأيتام، والشركات المسجلة بالبورصة؛ حيث قاموا بإطلاق جرس التداول لجلسة اليوم.

ونجحت حملة البورصة لجمع تبرعات لصالح الأيتام في مصر هذا العام في جمع 10 أمثال ما تم جمعه العام الماضي؛ حيث جمعت البورصة تبرعات ناهزت الـ 1.5 مليون جنيه لصالح الأيتام، مقابل نحو 150 ألف جنيه العام الماضي.