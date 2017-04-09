اخبار مصر- شيرين حسين

توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الي الاسكندرية ،بتكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة وفدا وزاريا يضم ايضا كلا من السادة وزراء التضامن والصحة والتنمية المحلية لمتابعة تداعيات الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف الكنيسة المرقسية.

وتوجهت مكرم بخالص التعازي لاسر الضحايا ، مشددة علي أن الارهاب خسيس وغاشم لا دين لو ولا وطن ويضرب مختلف البلاد في انحاء العالم، و اذا كان استهدف الابرياء في وقت الصلاة ورجال الامن الذي يحمون ويؤمنون، فانه لن ينال من لحمتنا الوطنية ، مشيرة الي ان أعداء الوطن يستهدفون وحدتنا ولن ينالوا أبداً من عزيمة المصريين وارادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم اصراراً على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرتهم رغم الحزن وألم الفقد .

كان السيد رئيس مجلس الوزراء قد وجه وفدا من الوزراء إلي التوجه لمحافظة الغربية حيث. عقد اجتماعا بديوان عام المحافظة ، برئاسته وبحضور محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر ومسئولي المحافظة، لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع صباح اليوم بكنيسة مارجرجس بطنطا.