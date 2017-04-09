مدريد - أ ش أ

فاز فريق فالنسيا على مضيفه غرناطة بثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعت بينهما, اليوم الأحد, في إطار الجولة ال`31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثلاثية فالنسيا توقيع الإيطالي سيموني زازا (ق19 و21) وسانتي مينا (ق55), بينما سجل هدف غرناطة الوحيد إزيكييل بونسي (ق65).

وارتفع رصيد فالنسيا – عقب فوزه للمرة الثالثة على التوالي في الليجا – إلى 39 نقطة في المركز ال`12 , فيما تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 72 نقطة متقدما بثلاث نقاط على برشلونة الوصيف وبعشر على أتلتيكو مدريد الثالث.