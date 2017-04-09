اخبارمصر- هند بدارى

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان تنظيم مؤتمر الاستثمار على ارض محافظ اسيوط يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنميةالصعيد وبالمناطق الصناعية بالمحافظة

واشار الى اهمية محاور المؤتمر التى تتمثل فى فرص الاستثمار التكنولوجى الواقع والمستقبل ونشر ثقافة ريادة الامال فى صعيد مصر وتنمية الصعيد من خلال بعض المشروعات التنموية وتشجيع ودعم العمالة المهنية ولافتا الى التشبيك والعمل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم لتطوير وادارة بعض المشروعات التنموية والمساهمة فى نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار التكنولوجى .

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للاستثمار وريادة الاعمال بصعيد مصر ” صعيدي ستارت أب ” والذي يعد الحدث الأكبر في مجال الاستثمار وريادة الأعمال بالصعيد والذي تنظمه وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري واتحاد الصناعات المصرية .

وأكد المحافظ ان المحافظة تذخر بكافة مقومات الاستثمار من مواد خام وشبكة طرق وطاقة وقوى بشرية وبيوت خبرة مثل جامعة اسيوط و6 مناطق صناعية مرفقة من بينها مناطق مثل الصفا وعرب العوامر والزرابي ودشلوط يضمون عددا كبيرا من المصانع الكبرى

مشيرا الى اهمية تدريب وتأهيل الشباب على الابتكار والابداع بالاضافة الى الفرص الاستثمارية والمشروعات بالمحافظة والتى تحتاج الى تضافر الجهود لتسويق هذه المشروعات لتحقيق طفرة تنموية بحلول عام 2030 .