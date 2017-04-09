القاهرة - اخبار مصر

تقرر تأجيل المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان الطبول والفنون التراثية ، إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية أحداث كنائس طنطا والإسكندرية.

وكان المقرر أن يقيم الدكتور أحمد عواض، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس ورئيس المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة من المهرجان، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك فى الخامسة من مساء اليوم بسينما الهناجر.

المهرجان رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، ويقام فى الفترة من 20 وحتى 26 أبريل القادم، حيث يعلن خلال المؤتمر الصحفى عدد الفرق والدول المشاركة، وأماكن إقامة الفعاليات، والجهات المشاركة، وتفاصيل حفلى الافتتاح والختام.