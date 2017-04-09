طنطا-ا ش ا

قام وفد نيابة أمن الدولة برئاسة المحامي العام المستشار خالد ضياء يرافقهم المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبتة حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا التي شهدت التفجير الإرهابي اليوم تمهيدا لتفريغها بمعرفة المختصين .

كما شهد محيط الكنيسة توافد الشباب من مختلف الأعمار للتبرع بالدم للمصابين في الحادث .

من جانبه، اكد وكيل وزارة الاوقاف بالغربية محمد عبد الموجود إن المسلمين وإخوانهم المسيحين أشقاء وأخوة وإننا غير قابلين للتفرق كوننا نسيجا واحدا واننا معا قادرون على التصدي للارهاب .. مشددا على أنه لن يتخلى أحد منا عن الآخر.