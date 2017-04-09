القاهرة-اخبار مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الأحد عن وفاة 25 مواطنا وإصابة 78 أخرين حتى الآن في انفجار كنيسة مارجرجس بشارع النحاس بطنطا بمحافظة

الغربية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين لمستشفيات الجامعة والمنشاوي العام والمواساه والأمريكان وجميعهم يتلقون العلاج اللازم, فيما خرج 22 حالة خروج تحسن بعد تلقيهم العلاج اللازم وباقي 56 حالة تتلقى الرعاية الطبية حتى الأن.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بمستشفيات المحافظة مشيرا إلى توافر أكياس الدم.