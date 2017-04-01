القاهرة - أخبار مصر

استشهد رئيس محكمة شبين الكوم في حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا.

وكان الحادث قد وقع صباح اليوم واسفر عن 25 حالة وفاة و 78 مصابا.