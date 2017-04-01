استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في حادث طنطا 2017/04/09 - 14:14 استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في حادث طنطا2017-04-09T14:14:33+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر استشهد رئيس محكمة شبين الكوم في حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا. وكان الحادث قد وقع صباح اليوم واسفر عن 25 حالة وفاة و 78 مصابا. حادث, رئيس محكمة شبين الكوم, طنطا, كنيسة أقرأ أيضا: الكنيسة تعلن سلامة البابا تواضروس في انفجار الاسكندرية مصادر كنيسة تؤكد وقوع الانفجار امام البوابة الرئيسية انتحاري يستهدف كنيسة مارمرقس بالاسكندرية بالفيديو.. رئيس الوزراء يتوجه إلى طنطا لمتابعة تفجير الكنيسة النائب العام يقرر التحفظ على كاميرات “مارجرجس” رئيس الوزراء يدين حادث كنيسة طنطا الارهابي
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