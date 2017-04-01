دمشق - أ ش أ

أعلن الجيش السوري اليوم /الأحد/ القضاء على أكثر من 75 مسلحا في اشتباكات مع “جبهة النصرة” في حي المنشية بمدينة درعا, جنوب سوريا.

وأوضح ناشطون – حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – أن مسلحي النصرة استهدفوا مواقع للجيش السوري من خلال تفجير 6 مفخخات فضلا عن القصف بقذائف صاروخية, إلا أن الجيش السوري تصدى للهجوم العنيف.

وفي سياق متصل, أفادت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش السوري دمرت مقرا وبؤرا للمجموعات المسلحة التابعة لجبهة النصرة في ريف حماة الشمالي.

يذكر أن الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوري والقوات الرديفة من جهة, وفصائل مسلحة في حي المنشية بدرعا, بهدف استعادة الجيش السوري لمناطق كان قد خسرها في الأسابيع الماضية.