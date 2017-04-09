الإسماعيلية - أ ش أ

عبرت 37 سفينة قناة السويس اليوم الأحد، بحمولات بلغت مليونين و171 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم، أن 12 سفينة عبرت القناة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 871 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات “يام ويلدث” التابعة لهونج كونج، بحمولة بلغت 152 ألف طن .

فيما عبرت 25 سفينة ضمن قافلة الجنوب بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الألمانية “شينجهاي اكسبريس”، بحمولة بلغت 146 ألف طن.