برلين - أ ش أ

سحق بايرن ميونخ ضيفه بروسيا دورتموند بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الأسبوع ال`28 من الدوري الألماني , وذلك على ملعب أليانز أرينا.

سجل رباعية بايرن ميونيخ كل من فرانك ريبيري في الدقيقة الرابعة , وروبرت ليفاندوفسكي هدفان في الدقيقتين العاشرة و68 وأرين روبن في الدقيقة 49, , بينما أحرز رافائيل جيريرو الهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 20.

بهذه النتيجة يحصد بايرن ثلاث نقاط جديدة ليصبح في جعبته 68 نقطة يؤكد بها زعامته لجدول البوندسليجا, بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه لايبزيج وله 58 نقطة.

فيما تجمد رصيد دورتموند عند 50 نقطة لكنه لا يزال يحتفظ بالمركز الرابع رغم أنه أهدر فرصة التقدم للمركز الثالث وإزاحة هوفنهايم لو كان فاز على بايرن .

يذكر ان بايرن ميونيخ سيواجه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.