القاهرة - أخبار مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة لمجلس الدفاع الوطني للانعقاد اليوم في اعقاب حادث تفجير كنيسة مارجرجس الارهابي، والذي اسفر عن مقتل 25 وإصابة 60.

كما وجه السيسي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكافة الاجهزة المعنية بالتحرك لموقع الحادث الارهابي، ورفع تقارير مباشرة له عن تبعيات حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا.

كما وجه الرئيس السيسي بتقديم الرعاية لمصابي الحادث الارهابي الذي وقع صباح اليوم الاحد واسفر عن مقتل 25 وإصابة 60.