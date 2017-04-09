نشرة الظهيرة من اخبار مصر
اخبار مصر - نجلاء عزت
السيسي: الإرهاب الغادر لن ينال أبداً من عزيمة المصريين
الصحة: 6 وفيات و33 إصابة حتى الآن بإنفجار الكنيسة المرقسية
السيسي يوجه برفع تقارير مباشرة له عن تفجير “مارجرجس”
العصار: قلوبنا تعتصر حزنا على شهداء الوطن
مجلس النواب: مصر أمام إرهاب أسود جهول
النائب العام يقرر التحفظ على كاميرات “مارجرجس”
رئيس الوزراء يتوجه إلى طنطا لمتابعة تفجير الكنيسة
أبو الغيط يدين تفجير مارجرجس الارهابي
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد اليوم
الخارجية تطلق هاشتاج للتضامن فى مواجهة الإرهاب
وزير العدل يكلف الطب الشرعي بالتوجه لطنطا
عبدالغفار يوجه بفتح عيادات مستشفيات الشرطة بالغربية لمصابى الكنيسة
رئيس الوزراء يدين حادث كنيسة طنطا الارهابي
25 مايو .. جلسة محاكمة المتهمين باحداث الدفاع الجوي
تأجيل محاكمة المتهمين بمذبحة كرداسة للغد لدواع أمنية
تأييد حبس صلاح هلال 10 سنوات في رشوة وزارة الزراعة
الأزهر يدين تفجير كنيسة مارجرجس الارهابي
بالفيديو.. الصحة ترفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات طنطا
محافظ الغربية ينفي وقوع انفجار ثان بمحيط “مارجرجس”
البترول تؤكد الاستمرار في تنفيذ مشروعات البتروكيماويات
بالصور .. نصر تتفقد اعمال تطوير مجمع خدمات الاستثمار
مستشفى الطوراىء بطنطا تستقبل 11 قتيلا بانفجار “مارجرجس”
الجيش اليمني يقتل 30 حوثيا شمال اليمن
الاحتلال يطرد المصلين الشباب من “الأقصى”
كوريا الشمالية تستأنف بث أوامر تجسس مشفر
تقرير أممي يؤكد مصادرة اسرائيل لـ19 مبنى فلسطينيا
إحباط هجوم لداعش بسيارتين مفخختين بالأنبار
غارات روسية فوسفورية حارقة على ادلب
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