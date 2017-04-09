القاهرة - أ ش أ

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، تكليفاته بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل وخارج كنيسة مارجرجس بطنطا، والتي استهدفت

بتفجير إرهابي باستخدام عبوة ناسفة أسفرت عن سقوط 25 قتيلا و60 مصابا في وقت سابق من صباح اليوم.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المستشار نبيل صادق كلف أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات الفورية، للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث، حيث انتقل المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، وفريق مكبر من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكنيسة والمناطق المجاورة لموقع الحادث.

وأضاف البيان أن النيابة العامة قررت مناظرة جثامين القتلى وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، والانتقال إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث، وتكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.