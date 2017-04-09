القاهرة - أخبار مصر

أطلقت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاحد، هاشتاج #united_on_PalmSundayعلى موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” فى دعوة للتضامن فى مواجهة الإرهاب وذلك بعد وقوع حادث كنيسة مارجرجس الإرهابى بطنطا الذى أوقع عشرات القتلى والمصابين.

وكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد – على حسابه الرسمى على تويتر باللغة الإنجليزية – أن الإرهاب يضرب مصر مرة أخرى وهذه المرة يوم أحد السعف.. واصفا الحادث بأنه محاولة أخرى بغيضة ولكنها فاشلة ضد كل المصريين وضد وحدتنا.