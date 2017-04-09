اخبار مصر - سماء المنياوي

افتتح رئيس قطاع الآثار المصرية، نيابة عن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، صباح اليوم الاحد معرض “عصر بناة الأهرام” فى محطته السابعة بمدينة شيزوكا اليابانية.

حضر الافتتاح عالم الآثار اليابانى الدكتور ساكوجى يوشيمورا ونائب عمدة مدينة شيزوكا ورئيسة جمعية الثقافة بالمدينة و لفيف من صفوة رجال المجتمع اليابانى.

وأعرب رئيس قطاع الآثار المصرية عن سعادته بإقامة هذا المعرض وتجوله على مدار عامين فى عدد من المدن اليابانية حتى يتعرف المجتمع اليابانى على عراقة الحضارة المصرية و خاصة عصر بناه الأهرامات، كما أكد على قوة العلاقات المصرية اليابانية فى جميع المجالات والمستويات وخاصة فى مجال العمل الأثرى و المتحفى والترميم حيث تقوم البعثة المصرية اليابانية من جامعة واسيدا بأعمال حفر وانتشال مركب خوفو الثانية كما منحت الحكومة اليابانية وهيئة المعونة اليابانية الجايكا قرضين لتمويل مشروع المتحف المصرى الكبير والمقرر افتتاحه جزئيا فى منتصف 2018.

وحرص رئيس قطاع الآثار المصرية على إعادة نموذج لعلامة العنخ “الحياة” من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة لمدير متحف شيزوكا ونائب عمدة المدينة.

وقد ألقى الدكتور يوشيمورا كلمة خلال مراسم الافتتاح دعا فيها الشعب اليابانى لزيارة مصر لمشاهدة المواقع الأثرية التى اكتشف فيها القطع المعروضة فى المعرض. و أكد أيضا على ان مصر بلد آمنة و انه يجب على كل يابانى زيارتها لدعم السياحة لها.

ومن جانبها أوضحت “ناعومى كودو” المشرف العام على تنظيم المعرض أن حوالى ٨٠ الف زائر قد زار المعرض فى محطته السابقة فى مدينة طوياما و أنه من المتوقع أن يزوره ١١٠ ألف زائر فى مدينة شيزوكا والتى سيستمر فيها حتى شهر يونيو القادم لينتقل بعدها إلى آخر محطة له فى مدينة فوكوكا، كما أكدت كودو أن جميع تذاكر اليوم الأول للمعرض قد بيعت بالكامل.

وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف المعرض يضم ١٢٠ ألف قطعة تم اختيارهم بعناية من المتحف المصرى بالتحرير لتسلط الضوء على عصر الدولة القديمة المعروف بعصر بناة الأهرام بالإضافة إلى أهم القطع الأثرية من العصور الفرعونية المختلفة منها القناع الذهبى للملك “امن ايبت” من العصر المتأخر ومجموعة من الحلى المرصع بالأحجار الكريمة وتمثال للملك خفرع ومجموعة من تماثيل الخدم ونموذج للعبة السنت ومركب الشمس بالإضافة إلى تمثال لأحد الكتبة.