وأدانت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان الإرهاب الغاشم وإهدار دماء الأبرياء ، مؤكدة أن هذه الأحداث المتفرقة لن تنال من الاصطفاف الوطني لأبناء أرض مصر الحبيبة في مواجهة الإرهاب.

وقدمت د. مايسة شوقي نيابة عن المجلسين القومي للسكان، والقومي للطفولة والأمومة بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللشعب المصري بالعزاء، في أحداث الاعتداء علي المواطنين الأبرياء في نطاق كنيسة مار جرجس بطنطا .