اخبار مصر - احمد عوض

تغادر اليوم الاحد السفينة ROYEL ERSENEL ميناء سفاجا البحري وعلى متنها 48 الف طن فوسفات متجهة الى الهند.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ، مشيرا الى ان الميناء يشهد نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع و الركاب والسياحة.

وأضاف ملاك ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 74 راكب و 21 شاحنة و السفينة غزالة و على متنها 12 راكب و 14 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 52 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 9 راكب و 9 شاحنة .

كما تغادر السفينة السياحية BLACK WATCH و على متنها 523 سائح و 391 طاقم متجهة الى ميناء الاسكندرية و العبارة القاهرة و على متنها 356 راكب و 8 شاحنة و 13 سيارة و العبارة عمان و على متنها 27 راكب و 23 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 راكب و 99 شاحنة .

وشهد الميناء بالامس استقبال العبارة عمان و على متنها 388 راكب و 14 شاحنة و 9 سيارة فيما غادرت العبارة مسرة و على متنها 558 راكب و 10 شاحنة و 8 سيارة و العبارة محبة و على متنها 997 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى .