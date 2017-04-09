القاهرة - أ ش أ

كلف وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، فريقا من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين، بالانتقال إلى مستشفيات طنطا لتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المصابين وإعداد تقرير الصفة التشريحية للقتلى في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا، وبيان وتحديد أسباب الوفاة أو الإصابات.

وتلقى المستشار صلاح رزقانه مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء، قرار النيابة العامة فى هذا الشأن، ووجه بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.