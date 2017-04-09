عدن - أ ش أ

قتل الجيش اليمني 30 عنصرا من مليشيات الحوثي والرئيس السابق على عبدالله صالح، خلال صد هجوم للمليشيات في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر أمنية يمنية، اليوم الأحد، قولها “إن الانقلابيين حاولوا فتح ثغرات في الحصار المفروض على محيط مدينة ميدي”.

وكان نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف قال – أمس – “إن الجهود جارية حالياk لاستكمال إعادة فتح ميناء المخا بعد تحريره من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح”.