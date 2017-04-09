القاهرة - أخبار مصر

أعلن محمد الشربيني مدير مستشفى الطوراىء بمدينة طنطا أن عدد الوفيات التي وصلت إلى المستشفى 11 حالة حتى الآن فى انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا.

وأكد الشربيني، في تصريح للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن المستشفى مستعدة لاستقبال كافة الحالات، مشيرا إلى أن الإصابات التي وقعت بالغة من بينها حالتان في حالة خطر.

ومن جهة أخرى، بثت قناة النيل للأخبار لقطات حية لموقع الانفجار حيث ظهر حالة من الفزع بين المتواجدين في محيطه، فيما قامت قوات الشرطة بإخلاء محيط موقع التفجير الذى وقع داخل كنيسة مارجرجس بطنطا .

وكان مصدر أمنى بوزارة الداخلية قد قال إن الحصيلة الأولية لحادث التفجير الذى وقع داخل الكنيسة أسفر عن سقوط 13 قتيلا و42 مصابا.