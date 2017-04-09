القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية أن الانفجار الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار جرجس بطنطا صباح اليوم هو عمل جبان وخسيس، لأن ترويع المصلين يتنافي مع القيم الدينية والإنسانية.

وأضاف القس زكي “الإرهابيون يحاولون ضرب مصر ولكننا متمسكون بوحدتنا وبلدنا ولن يثنينا شيء عن الوقوف مع بلدنا”.

وأشار إلى أن الطائفة الإنجيلية فتحت المستشفى الخاص بها في طنطا “مستشفى الأمريكان” تحت تصرف الدولة والكنيسة لعلاج مصابي الحادث خاصة أن بعضهم في حالة خطيرة ويحتاج إلى العناية المركزة.