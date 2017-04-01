بغداد - أ ش أ

تم احباط هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي بسيارتين مفخختين في منفذ الوليد الحدودي غربي محافظة الأنبار العراقية، وفق ما أفادت قناة (سكاي نيوز بالعربية) .

ولم تشر القناة إلي مزيد من التفاصيل.

وكان قائم مقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار العراقية عماد الدليمي قد أعلن أغسطس الماضي تحرير ناحية الوليد ومنفذ الوليد الحدودي مع سوريا من تنظيم “داعش”.

وسيطر تنظيم “داعش” على منفذ التنف بعد انسحاب قوات النظام السوري منه وإحراقه للمباني, ليصبح منفذ الوليد في خطر كبير خاصة بعد أن سيطر التنظيم على مدينة الرطبة 310 كم غرب الرمادي والتي تبعد أقل من 40 كم عن المنفذ.