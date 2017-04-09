القاهرة - أخبار مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأحد – أول جلسات الأسبوع – وسط بيع محلي.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.99 % ليبلغ مستوى 12969.06 نقطة.

كما تراجع مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.38 % مسجلاً 2093.95 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.96 % مسجلاً 12284.52 نقطة.

في المقابل، صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.43 % ليبلغ مستوى 589.33 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.07 % ليبلغ مستوى 1353.84 نقطة.