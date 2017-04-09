مدريد - رويترز

طُرد نيمار مهاجم برشلونة ومُني فريقه بخسارة مفاجئة 2-صفر في ملقة بددت آماله في تصدر الدوري الاسباني لكرة القدم بعد أن فرض أتليتيكو مدريد التعادل 1-1 على ريال مدريد المتصدر امس السبت.

وافتتح ساندرو راميريز مهاجم برشلونة السابق التسجيل لملقة في الدقيقة 32 قبل أن يضيف جوني الهدف الثاني بالدقيقة 90.

وحصل نيمار على إنذارين ليطرد في منتصف الشوط الثاني ليهدي برشلونة السيطرة في سباق اللقب إلى ريال مدريد الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط وتتبقى له مباراة.

وشعر لويس إنريكي مدرب برشلونة بالغضب من قرارات الحكم جيل مانزانو خاصة من احتساب ركلة حرة لسيرجي روبرتو رغم وقوع الخطأ داخل منطقة الجزاء وليس خارجها.

وكان بوسع برشلونة انتزاع القمة بفارق الأهداف إذا انتصر باستاد لا روساليدا بعد تعادل ريال مع غريمه أتليتيكو في سانتياجو برنابيو.

ويملك ريال 72 نقطة من 30 مباراة مقابل 69 لبرشلونة من 31.

وحقق أتلتيكو مدريد تعادلا ثمينا مع مضيفه وجاره ريال مدريد بهدف واحد لكل منهما, في المباراة التي جمعتهما مساء امس /السبت/ .

ومنح التعادل كل فريق نقطة واحدة, ليرتفع رصيد الريال إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب جدول المسابقة, كما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 62 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الفريق الملكي بهدف في الدقيقة 52 عن طريق مدافعه لافيران بيبي, قبل أن يتعادل الأتلتي في الدقيقة 85 عبر نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان.

وسيحل الريال ضيفا في الجولة القادمة من الدوري, على فريق سبورتينج خيخون, قبل أن يلعب مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 23 أبريل الجاري.