اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الكابتن مجدى السيد رئيس اللجنة الفنية بنادى الزمالك فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد حول تقديم المدرب الاجنبى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك البرتغالى ايناسيو فى المؤتمر الصحفى امس انها مطمئنة لجمهور الزمالك والادارة والاعبين والجمعية العمومية للزمالك وهو مدرب مقاتل يعرف ظروف النادى ويعرف ان تحت يديه امكانيات جيدة جدا من لاعبين وامكانيات مادية وادارة متعاونة واكد ان من حقه ان يختار الفريق المعاون الذى يطمئن لتعاونه ونتائجه فى تحسين مستوى الاعبين والنتائج القادمة لفريق الزمالك لانه ليس فى خصومة مع احد ولايعرف المسؤولين السابقين ووصف المستشار مرتضى منصور ايضا بالمقاتل الذى يحرص على تهيئة كل الظروف ويرتب البيت الداخلى فى الزمالك بنجاح

واشارالكابتن مجدى السيد الى عدم استفادة الكابتن محمد حلمى من فترة توقف الدورى فى اعداد الفريق لخوض باقى مبارايات الدورى واشار الى حساسية جمهور الزمالك فى المطالبة بتغيير المدير الفنى لانهم يعرفون ان الاداء غير مناسب واكد ان النتائج هى التى تحدد الحكم على المدير الفنى واشار الىا تعليف ايناسيو على زيادة اوزان بعض الاعبينوهو ما يؤثر على المتوى البدنى والمهارى

واكد ان النادى الاهلى والكابتن حسام البدرى استفاد من فترة التوقف فى تاهيل البدلاء بنجاح لزيادة قدرات الفريق وسجل نتائج جيدة بعد استئناف الدورى واستعمل بدائل جيدة فى الملعب لانه احسن الاعداد للاعبين كما اشاد بالكابتن ايهاب جلال وحسام حسن فى المقاصة والنادى المصرى والنتائج الجيدة التى نجحوا فى تحقيقها فى الدورى العام واكد ان خبرة لاعبى المصرى وسموحة الافريقية ستتحسن باللقاءات فى البطولة الافريقية

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