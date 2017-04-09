اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على التعداد فى جهاز الاحصاء فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان التعداد السكانى الذى يجرى حاليا هو الرابع من نوعه والذى يتم اجرائه كل عشر سنوات ولكنه جديد من حيث انه تعداد الكترونى بالكامل من حيث تسجيل البيانات على اجهزة التابلت وتحليلها واكد ان البيانات التى يتم تجميعها بدقة سيتم تحليلها لتكون متاحة لاصحاب القرار القائمين على وضع سياسات المجتمع المصرى والتخطيط الخاص بالتنمية وتقديم الخدمات الجيدة للجميع والتى تحتاج قاعدة بيانات دقيقة

واكد المشرف العام على التعداد فى جهاز الاحصاء ان المرحلة الخاصة بالمبانى وخصائصها والتى انتهت كانت تهدف لحصر المبانى وخصائص وحدات المبانى التى يقيم فيها المواطنين من حيث شكلها العام وعدد الغرف وعدد المقيمين فيها لمعرفة خصائص المبانى فى المحافظات وبالقرية والمدينة وسيبدا غدا مرحلة التعداد السكانى من حيث تسجيل اسم رب الاسرة وعدد افرادها وملئ عينات تسجيل البينات سواء من خلال الاستمارة المفصلة او الاستمارة

وناشد الدكتور حسين عبد العزيز المواطنين ابداء التعاون مع مندوب التعداد من حيث اعطاء البيانات الحقيقية او الموافقة على تسجيل البيانات الخاصة بنفسه على موقع التعداد وشدد على السرية التامة للمعلومات التى يعطيها المواطن وعدم ارتباطها بالضرائب سواء العقارية او ضرائب الدخل كما يشيع البعض

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