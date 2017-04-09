أخبار مصر- نهى حمودة

وافقت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على قرار الجمعية العمومية بالمحلة الكبرى بإنشاء نادي إجتماعي للمعلمين بمنطقة منشأة البكري لخدمة جموع المعلمين وأسرهم

كما كلفت هيئة المكتب اللجنة المكلفة بالإشراف على الإنشاء بدراسة جميع العروض والدراسات الهندسية لإختيار أفضل التصميمات على أن تشتمل على إقامة ملاعب رياضية لأبناء المعلمين

ووافقت هيئة المكتب أيضاً على تزويد الكبائن المصيفية بنادي الشاطئ بالإسكندرية بتكييفات من الداخل لتحقيق المزيد من الراحة للمعلمين خاصةً وأن معظم المعلمين الذين ترددوا عليها خلال العام السابق قدموا الكثير من الشكاوى في هذا الشأن كما تمت الموافقة على التعاون مع مركز الماسة لطب وجراحة العيون لخدمة المرضى

وفى نفس السياق ، تمت الموافقة على إستكمال الإنشاءات بصالة الجيم بالدور العلوي للنادي وذلك بعد إستيفاء التقرير الهندسي وإعتماد التعديلات الواردة به