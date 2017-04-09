اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الدكتور عبد الله ابن سالم الهنائى احد المحكمين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم وهو من سلطنة عُمان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان المسابقة تنظمها وزارة الاوقاف المصرية منذ فترة زمنية طويلة وهى الرابعة والعشرين العام الحالى وقد شارك فيها على المستوى الشخصى خمس مرات من قبل وشهد تطوراتها حيث انتقلت من حفظ القرآن فقط الى البحث فى علوم القرآن والتفسير لايات محددة والتفسير الكلى لايات القرآن الكريم للدارسين المتخصصين لعلوم القرآن وهى تعلن للمتسابقين من سن 15 عام حتى سن الخامسة والعشرين وهو سن الوعى للشباب المسلمين

واضاف الدكتور عبد الله ابن سالم ان المسابقة تتضمن اربع انواع للتسابق تتضمن حفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملاً ، مع تقديم بحث في حدود عشرين صفحة عن ” فقه المقاصد في القرآن الكريم ، اما الثانية فيتضمن حفظ القرآن الكريم كاملاً مع فهم معاني المفردات وتفسير آيات الجهاد في القرآن الكريم لأبناء الدول الناطقة بالعربية والقسم الثالث يتضمن حفظ القرآن الكريم وتجويده لأبناء الدول غير الناطقة بالعربية اما القسمك الرابع يتضمن حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات تحت 12 سنة وهى متاحة للأطفال للمصريين فقط

واكد الدكتور عبد الله ابن سالم الهنائى ان المسابقة الدولية على مدى تاريخها شهدت ارتفاع كبير فى عدد الدول المشاركة فيها من خلال الطلبة الحافظين للقرآن الكريم واكد ان العالم الاسلامى يشهد مسابقات كثيرة خاصة بالحفظ ولكن مسابقة وزارة الاقاف المصرية تتميز بالتركيز على التفسير لمساعدة المتسابقين الاقتراب الاكثر من معانى القرآن الكريم والفهم الدقيق للمعانى ومناسبات التنزيل واثنى على الجهود التى يقوم بها وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للتركيز على تعريف المسلمين لدينهم وتبادل الرؤى بين ابناء العالم الاسلامى حول علوم الدين واحكامه واكد ان معايير المسابقة تركز على احكام التلاوة من نطق صفات الحروف ووقف الابتداء وجودة الصوت ضمن المعايير ولكنها ليست الاساسية واشار الى ان البحث فى مقاصد القرآن الاخلاقية يستهدف تعريف المتسابقين بقيم دينهم وشارك فى البرنامج المتسابق عماد ابو بكر من مصر والمتسابق سليمان يوسف من غانا وعبد الله المأمون من بنجلاديش

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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