القاهرة - اخبار مصر

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، أعمال الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في الدورة الـ44 للمؤتمر وزراء العمل وممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو في منظمة العمل العربية.

كما يشارك في المؤتمر ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية بصفة مراقب، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.