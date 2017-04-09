القاهرة - اخبار مصر

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– شوقى: راتب المدرس قد يصل لـ 20 ألف جنيه بعد تطوير التعليم

– قائدا أركان الجيش الإيراني والروسي ينددان بالهجوم الأمريكي على سوريا

– ارتفاع ضحايا انهيار مبنى فى بولندا لـ 6 قتلى

– حاملة طائرات أمريكية تتجه نحو شبه الجزيرة الكورية

– فرنسا تطرد حفيد مؤسس “الإخوان” لسويسرا لتشكيله تهديدا على النظام العام

– إصابة 11 شخصا في تصادم قطارين غرب موسكو

– دائرة شئون القدس تحذر من الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى

– أنباء عن انفجارين بسوريا قرب مخيم الركبان الحدودي مع الاردن

– ترامب يبلغ الكونجرس إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد سوريا