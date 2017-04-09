نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– شوقى: راتب المدرس قد يصل لـ 20 ألف جنيه بعد تطوير التعليم
– قائدا أركان الجيش الإيراني والروسي ينددان بالهجوم الأمريكي على سوريا
– ارتفاع ضحايا انهيار مبنى فى بولندا لـ 6 قتلى
– حاملة طائرات أمريكية تتجه نحو شبه الجزيرة الكورية
– فرنسا تطرد حفيد مؤسس “الإخوان” لسويسرا لتشكيله تهديدا على النظام العام
– إصابة 11 شخصا في تصادم قطارين غرب موسكو
– دائرة شئون القدس تحذر من الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى
– أنباء عن انفجارين بسوريا قرب مخيم الركبان الحدودي مع الاردن
– ترامب يبلغ الكونجرس إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد سوريا
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